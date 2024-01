Sa loob ng anim na buwan, isasakatuparan ng Commission on Elections (Comelec) ang plebisito sa Charter change base sa nasagap n impormasyon ni Senador Imee Marcos.

Sinabi ni Marcos na noong Disyembre 23, 2023 pa niya natanggap ang proposed timeline para sa Project PI o people’s initiative na utos umano ng liderato ng Kamara de Representantes.

Sa naturang timeline, Enero 4-12, 2024 ang pangangalap ng pirma. Sa Enero 13-17 naman ang consolidation ng mga nakalap na pirma at sa Enero 19 ang filing ng petition sa Clerk of Court ng Comelec. Ang beripikasyon ng Comelec ay gagawin mula Pebrero 12 hanggang Marso 10 at pagkatapos noon ay magsasagawa na ng public hearing.

Kung ilalabas ang sufficiency ng petisyon sa Abril 9, ikakasa na ang plebisito sa Hunyo 17.

Nagbabala si Marcos sa Comelec na posible silang maharap sa technical malversation kung gagamitin ang P12 bil¬yong dagdag na pondo para amiyendahan ang 1987 Constitution.

“Hindi na ito pang opisina at pang empleyado kundi pang-Charter change. Bakit ganon? Hindi naman yata puwedeng palitan ang purpose ang pagkaintindi ko technical malversation kapag binago mo ang purpose,” babala ni Marcos sa panayam sa DZBB.

Sinisi naman ni Marcos ang bicameral conference meeting kung bakit nadagdagan ang budget ng Comelec para sa Cha-cha plebiscite.

“Ang problema kasi ang bicameral meetings namin nagiging photo (ops) lang. Hindi na nababasa nang todo-todo dun sa micro-micro bicam na sila-sila lang ang naguusap,” ayon kay Marcos.

(Dindo Matining)