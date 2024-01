Hello, love, good bye! Jacob Cortez susundan erpat sa De La Salle Green Archers

MANANATILING ‘animo’ ang isisigaw ni ace playmaker Jacob Cortez, subalit sa ibang kulay at liga nga lamang nito ipagpapatuloy ang naturang hiyaw kasunod ng pamamaalam sa San Beda University (SBU) Red Lions nitong Huwebes ng umaga sa social media.

Inanunsyo ng 5-foot-10 point guard sa kanyang opisyal na Instagram account ang intensiyong lumipat ng ibang collegiate league at unibersidad matapos nitong tulungan ang San Beda na makuha ang ika-23rd kampeonato sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament noong nakaraang Disyembre laban sa Mapua University (MU) Cardinals.

“With great difficulty, I have decided that my time as a Red Lion is closing, and would like to officially announce that I will not be playing for San Beda University in their upcoming season,” pahayag ni Cortez sa simula ng kanyang mensahe sa IG post. “Challenging, improving, and growing is always my goal, and so I have decided that to achieve this, I need to get out of my comfort zone. With that, I plan to compete in the UAAP.”

Matunog na matunog ang balitang sasama ito sa isa pang championship team na De La Salle University (DLSU) Green Archers, kung saan naglaro at nagkampeon ang kanyang ama na si “Cool Cat” Mike Cortez. Sa Taft-based squad ay makakasama nito si reigning MVP at Finals MVP Kevin “KQ” Quiambao at ang inaabangang pagtalon rin ni scoring guard Kean Baclaan galing ng National University (NU) Bulldogs.

“I have had THE BEST time at San Beda. From playing as a rookie fresh out of high school in an isolating yet invigorating bubble season to helping bring back the crown where it belongs after many have counted San Beda out,” saad ni Cortez.

Tatlong taong nanatili sa Red Lions ang 22-anyos na playmaker na nabigyan ng malaking pagkakataon sa ikalawang taon nito nang makatulong na ipasok sa Final Four ang koponan hanggang sa bansagang ‘King Lion’.

Bago ito tumuntong sa San Beda ay minsan na itong naglaro sa La Salle Greenhills Greenie simula Season 94 ng NCAA, hanggang sa lumipat sa University of Santo Tomas Tiger Cubs noong Season 82 ng UAAP nang lumista ito ng 15.93 puntos, 5.71 rebounds, 3.07 assists at 1.0 steals kada laro sa unang beses na paglalaro sa UAAP.

Lubos nitong pinasalamatan ang lahat ng nakasama sa kanyang paglalakbay sa San Beda na kinabibilangan nina sports patron Manny Pangilinan, coach Yuri Escueta, coaches at mga teammates nito na walang sawang gumabay at nagturo upang maging mahusay na manlalaro ito sa kasalukyang panahon.

Bagaman palabas na ito ng koponan ay patuloy pa ring nakatanggap ito ng pagbati mula sa mga alumni at teammates sa San Beda sa susunod nitong pagtahak ng kanyang karera.

“Thanks for the championship brother! All the best!” wika ni Javee Mocon na nagkomento sa post ni Cortez, gayundin sina Nygel Gonzales at tinitignang susunod na King Lion na si Yukien Andrada. “My Goat,” ani Gonzales, “King Lion,” sambit naman ni Andrada.

(Gerard Arce)