Gina insecure kay Direk Laurice

Aminado si Gina Alajar na nakaramdam siya ng ‘insecurity’ kay Direk Laurice Guillen.

Ano ang rason? Dahil ba pareho silang direktor? O dahil palaging kinokorek ni Direk Laurice si Direk Gina sa klase ng acting nito sa seryeng ‘Asawa ng Asawa Ko’?

“Lagi naman kaming nag-uusap ni Direk Laurice.

“And sometimes nai-insecure nga ako, kasi…

“Hindi ko alam kung nagtitiwala siya (Laurice) ng sobra sa akin. Na parang konting-konti na lang ang instructions. But I always asked her kung tama ba ang ginawa ko, o kung tama sa panlasa niya.

“And she assures me naman all the time, na sabi niya, ‘Don’t worry about it, kasi kung mali naman ang ginagawa mo, I would always tell you’.

“Kaya hinihintay ko na pagsabihan niya ako, kung ano ang kailangan niya sa akin, for the particular scene. So, hindi ko na siya ginugulo, kung ang focus niya ay nandoon sa mga kabataan (tulad nina Jasmine Curtis-Smith, Rayver Cruz, Liezel Lopez).

“I just trust her. I just wait for her to correct me, or add kung ano man ang pagkukulang sa performance ko.

“Pero siguro, nagkakaintindihan lang kami. Siguro dahil pareho kaming nanay. Pareho kami ng emotions, kaya konting-konti na lang ang sinasabi niya sa akin,” chika ni Direk Gina.

Pero katuwiran naman ni Direk Laurice, nagde-deliver naman si Gina.

“Pero kung minsan naman, naglalaro kami. Kung minsan sinasabi ko kay Gina, na tama naman ‘yung naisip niya, pero minsan nag-iisip kami ng different approach.

“Si Gina kasi, bigyan ko lang ng konting instructions, nagbabago na agad ang kanyang performance. At kami ni Gina, since Salome, magkaibigan na kami.

“Ganun din kay Mariz, na madali na rin ang naging trabaho namin.

“I give respect for actors who come prepared. Ibig sabihin, napag-aralan nila ang eksena. Napag-aralan nila kung saan ang kalooban ng karakter nila.

“I give respect to those actors na ganun. Hindi `yung bigla na lang darating sa set, tapos iaasa na sa akin lahat, eh, ang dami ko pang aasikasuhin, hindi lang naman isang tao,” sabi ni Direk Laurice.

Well, sabi nga, iba talaga ang mga beteranong artista, na alam na alam nila kung paano magbigay ng respeto sa trabaho nila, na ang pag-arte ay hindi lang laro-laro.

Na sana ay manahin ‘yan ng lahat ng artista, ha!

Bongga!

(Dondon Sermino)