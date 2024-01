Friend daw kasi ex ni Daniel: Donny ‘di kinailang binantayan si Kathryn

Nagsalita na si Donny Pangilinan tungkol sa pag-trend niya sa TikTok dahil sa video nila ni Kathryn Bernardo.

Matatandaang sa video ay nilapitan niya si Kath na todo sa pagsayaw.

Naganap ang nasabing interaction sa after-party ng wedding nina Robi Domingo at Maqui Pineda.

Sey ni Donny sa pag-trend ng video, “Ahhhh… siyempre wedding ng friend namin iyon. We had a great time. Lahat naman kami friends sa showbiz so binabantayan namin ang isa’t isa. ‘Yun lang ‘yon.

“I think for me is just having peace of mind na… na friends kaming lahat, na okey kami, na enjoy namin ang trabaho namin and that’s the most important thing.”

Friend nga naman ni Donny ang ex-girlfriend ni Daniel Padilla, ha!

Naganap ang pahayag ni Donny sa press junket ng isang upcoming movie niya na mapapanood na sa mga sinehan simula January 24, 2024.

Inabangan at pinanood nga ng fans ni Donny at DonBelle ang livestreaming nasabing press junket bilang suporta sa aktor.

May ilang fans ang naglabas ng opinyon sa naging pahayag ni Donny.

Sey ng isang fanney sa post nito sa X (dating Twitter), “A little bit disappointed to that ‘binabantayan namin ang isa’t-isa’ part, but we believed in you, dons. I hope you believe in us also na hindi kami nagsimula. I don’t know what the management are up to, but I hope it will not affect you and Belle, and also to the fandom.”

Samantala, nagsalita na rin si Donny, pati na rin si Robi, tungkol sa intrigang ‘yon.

Ayon sa post ni Donny sa X ay naniniwala siyang hindi ang DonBelle fans ang nasa likod ng naglalabasang isyu.

“Sorry guys, was really caught off guard. Kilala ko kayo. Hindi kayo ganun. Love you all always.”

Sa post naman ni Robi sa X ay sinabi nitong walang isyu dahil friends lang sila.

“Just for the record: we’re all friends here. We’ve got each other’s backs. No issues, please.”

Dagdag pa niya, “Also, being the groomsmen, @donny and @Espanto2001 helped us out in taking care of all of the guests.”

‘Yun na!