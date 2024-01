Iniimbestigahan ng Department of Health (DOH) sa pamamagitan ng kanilang Epidemiology Bureau (EB) at ng Center for Health Development Cordillera Administrative Region (CHD CAR), ang sanhi ng diarrhea outbreak sa Baguio City habang tinutulungan ang Baguio City Government para maawat at makontrol ang pagtaas ng kaso ng diarrhea sa lugar.

Unang idineklara ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang diarrhea outbreak sa siyudad. Nagsimula umanong tumaas ang kaso ng diar¬rhea noong Disyembre 21, 2023.

Base sa preliminary findings ng Baguio City Health Office sa kanilang report sa CHD CAR, nasa 308 diarrhea cases na ang naitala mula Disyembre 21,2023 hanggang nitong Enero 7, 2024.

Kabilang sa mga biktima ay mula edad 3 hanggang 92 at 11 naman ang isinugod sa mga pagamutan pero wala naman naitalang nasawi.

Sa pinakahuling ulat, nalaman na kontaminado ng dumi ng tao ang pinagkukunan ng tubig sa Baguio City na posibleng dahilan ng acute gastro-enteritis outbreak.

“It’s a fecal contamination. So meron siyang bacteria, na nakikita rin sa feces, sa [dumi] ng tao. So maaari talagang affected din iyong ating ibang establishments. However, there’s only one [establishment]. We’re looking at the others pa,” saad ni Dr. Celia Brillantes, acting officer ng Baguio City Health Services Office.

Hindi umano pangkaraniwan ang pagtaas ng kaso ng diarrhea, bagama’t wala pa namang naiulat na namatay.

(Juliet de Loza-Cudia/Natalia Antonio)