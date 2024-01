Naniniwala si Senadora Imee Marcos na galing sa loob ang diumano’y planong destabilisasyon laban sa administrasyon ng kanyang kapatid si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

“Nababanggit, pero hindi naman siya masyadong naniniwala, at palagay ko maraming destab pero galing mismo sa loob,” pahayag ng senadora sa panayam sa DZBB.

“Nanghihinayang ako na talaga namang ang ayos-ayos na sana kung ‘UniTeam’. Wala nang alitan. Ang tapang-tapang ng mga Duterte hindi na-man nakikipag-away. Bakit natin ginugulo? Aba’y iba na ang pakay niyan,” dagdag niya.

Ang UniTeam ay ang koalisyon na binuno para suportahan ang presidential at vice presidential bid nina Marcos at Sara Duterte noong 2022 elec-tion.

Pinag-iingat naman ni Imee ang mga nagbabalak na pabagsakin ang administrasyon ng kanyang kapatid.

“Mabait ang kapatid ko pero mahirap magalit kaya magdahan-dahan sila. Ang brother ko matagal bago magalit kaya ingat,” sabi ni Imee.

Nauna nang isinantabi ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Phi¬lippine National Police (PNP) ang napaulat na destabilisasyon laban sa ad-ministrasyong Marcos.

Itinanggi na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ama ni Vice President Sara Duterte, na palihim siyan¬g nakipagpulong sa ilang mga politiko at mga opisyal na sundalo at pulis sa gitna ng tsismis tungkol sa destabilisasyon laban sa kasalu-kuyang admi¬nistrasyon.

(Dindo Matining)