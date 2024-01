Walang planong magpataw ng suggested retail price (SRP) sa bigas at iba pang mga produktong agrikultura ang Department of Agriculture (DA) ngunit mag-aangkat na ito ng bigas para maseguro ang suplay nito na magiging panangga sa mga mananamantala.

“We’re building up a buffer, largely through importation, to ensure we have ample supply of rice as we await the next harvest starting March,” sabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. kahapon.

Aniya, ang aangkating bigas ang magsisilbing buf¬fer para hindi sumirit ang presyo ng bigas at hindi na kailanganing kontrolin pa ang presyo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng SRP.

“We’re not doing it,” sabi ni Laurel tungkol sa SRP.

Umaasa ang DA na magiging stable ang presyo ng bigas nang hindi nito panghihimasukan ang presyo. Gayun pa man, nagbabala si Laurel na handa ang DA na gagamitin nito ang kapangyarihan nito sa sinumang mananamantala sa sitwasyon sa ilalim ng Price Act. Aniya, babala na sa mga magsasamantala ang pagta¬tag ng technical working group dahil may kapangyarihan ang DA na habulin sila.

“We will not hesitate to use the powers and reme¬dies at our disposal to ensure that our farmers and consumers are amply protected against those who may want to exploit any supply shortage,” dagdag ni Laurel.

Sa ngayon, magalaw ang presyo ng bigas at iba pang mga produktong agrikultura sa iba’t ibang mga bansa tulad ng Thailand dahil sa El Nino phenomenon kaya hindi magpapatupad ng SRP ang DA.

Ang mga pag-aaral sa SRP ay nagbunsod sa mga mungkahi dahil isa ito sa mga maaaring maging tugon sa sumisirit na mga presyo sa ilalim ng Price Act o Republic Act No. 7581.

Dagdag ni Laurel, maaaring hindi makatulong ang pagtatala ng SRP kahit pa mungkahi lamang ito lalo na’t kung may sapat na suplay.

Kadalasan, mga magsasaka pa ang nadedehado kapag naglagay ng price limit dahil babaratin lamang sila ng mga traders at hindi naman bababa pa ang presyo para sa mga consumers.

Dagdag pa niya, ito pa ang nakapaghihikayat sa hoarding at espekulasyon na dumadagdag sa problema.

Nagmamahal ang presyo ng bigas sa world market ngayon dahil maraming mga bansa ang namimili para masiguro ang kanilang suplay bilang paghahanda sa El Niño.

(Eileen Mencias/Natalia Antonio)