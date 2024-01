Chinese timbog sa dinukot, pinatay na POGO employee

NASAKOTE ng mga ahente ng National Bureau of Investigation (NBI) ang isang miyembro ng umano’y Chinese kidnapping syndicate na pinaniniwalaang nasa likod ng pagdukot at pagpaslang sa isang Chinese-Malaysian na empleyado ng Philippine Offshore Gaming Operators (POGO)noong Oktubre ng nakaraang taon.

Ayon kay Atty. Joel Tovera, Assistant Regional Director ng NBI- National Capital Region (NCR), dinakip ang suspek sa ikinasa nilang operasyon sa Baclaran, Pasay City noong Miyerkoles nang gabi.

Modus aniya ng sindikato na dumukot ng kanilang mga kababayan at patayin ang mga ito kahit nagbigay ng ransom ang pamilya ng mga biktima.

Ani Tovera, dinukot ng sindikato ang Chinese-Malaysian noong Oktubre at saka hiningan ng P4 na milyon ransom money ang pamilya nito.

Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng biktima sa San Simon, Pampanga.

Natunton ng NBI ang sasakyan ng suspek na ginamit din nito sa pagtapon ng bangkay sa Pampanga.

Ayon kay Tovera ilang ulit na pinalitan ng suspek ang plaka ng kanyang sasakyan pero nagtagumpay pa rin silang masilo ang driver nito sa Baclaran, Pasay.

“Nakita po natin itong sasakyan na galaw ng galaw, tumatakbo from one place to another, Taguig, Pasay, Makati at Clark sa Pampanga. Nakita ng mga operatiba natin sa Clark ang sasakyan at sinundan nila ito hanggang nakorner na sila,” ani Tovera.

Nasamsam sa suspek ang magazine ng caliber .45, mga ilegal na droga, ilang drug paraphernalia, mga bala at pekeng nga plaka.

“Lahat ay ifo-forward namin sa ating forensic chemistry division for further analysis,” dagdag ni Tovera.

Samantala, sasampahan ng kasong paglabag sa Anti-Carnapping Law, Dangerous Drugs Act at Illegal Possession of Firearms and Ammunition ang suspek.

Patuloy ding tinutugis ng NBI ang mga kasamahan ng suspek.

(Juliet de Loza-Cudia)