Bulkang Bulusan muling nagpakabog

MULI na namang nagtala ng mataas na aktibidad ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon.

Sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), umabot sa 71 ang naitalang volcanic at tectonic earthquake sa Bulkan na may lakas na magnitude 0.3 hanggang 2.2.

Nagdulot anila ng ‘rock fracturing’ ang naturang mga paglindol.

“The strongest of these ranged from 0.3 ML to 2.2 ML and occurred between 1 to 6 kilometers beneath the southern flank of the volcano edifice.The seismic parameters indicate shallow hydrothermal activity is underway and may lead to steam-driven or phreatic eruption,” ayon sa Phivolcs.

Dagdag ng ahensiya, ang nakitang seismic parameters ay maaaring hudyat ng pagkakaroon ng hydrothermal activity na posibleng magdulot ng phreatic eruption.

Sa kabila nito ay nilinaw ng Phivolcs na nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang bulkan.

Pinayuhan naman ng lokal na pamahalaan ang publiko na huwag pumasok sa 4-kilometer radius Permanent Danger Zone (PDZ) ng bulkan.

Pinaiiwas din ang mga piloto sa paglipad ng kanilang mga eroplano o anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa bulkan.

Patuloy na nakamonitor ang DOST-Phivolcs sa kondisyon ng bulkan.

(Natalia Antonio)