ABS-CBN mas pabor daw sa ChiuPau kesa DonBelle

Nagulat ang mga viewers lalo na ang DonBelle fans.

Ito’y dahil sa nilabas na mga bagong teasers ng ABS-CBN Studios para sa ‘Linlang: The Teleserye Version’.

Sa bandang dulo kasi ng teasers ay ipinakita na ang magiging timeslot nito once mag-umpisa itong umere sa January 22, 2024

Nagulat nga ang lahat na ang official timeslot nito ay 8:45PM, ang programang kasunod ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Ang inaasahan kasi ay sa third slot ng primetime block ito mapupunta dahil sa mature content nito at dahil ang ‘Senior High’ ang papalitan nitong programa.

Maliban sa nagulat ay very disappointed din ang DonBelle fans sa naging desisyon ng ABS-CBN management na ibigay sa teleseryeng pinagbibidahan nina Paulo Avelino at Kim Chiu ang timeslot ng ‘Can’t Buy Me Love’.

Sey nila malakas ang teleserye nina Donny Pangilinan at Belle Mariano, panalo sa ratings laban sa katapat nitong programa sa GMA-7, hindi pa napapanood ng viewers ang buong series, at bagay sa 2nd slot ang tema nito na pasok sa younger audience.

Sey ng isang faney, “We don’t have any issues with ‘Linlang’, but ‘Can’t Buy Me Love’ is performing well in the second slot and is categorized as lighter genre than ‘Linlang’. It also achieved all time high rating for a 2nd slot in primetime (post shutdown).”

Dahil nga sa gigil ang mga faney sa pag-usod ng timeslot ng DonBelle serye ay ilang oras na ring number one trending sa X (dating Twitter) Philippines ang ‘CBML SAME TIME SLOT’.

Mukhang binase ng management ang decision nila sa tagumpay ng ‘Linlang’ sa Prime Video kung saan nag-number one ito sa napakaraming bansa at Top 11 pa sa buong mundo.

Dagdag pa riyan na makakatapat nito ang teleserye ng dating boyfriend at ka-love team ni Kim na si Xian Lim.

Nalulungkot din ako sa magiging time slot ng ‘Can’t Buy Me Love’ pero hindi ako masyadong maka-relate kasi sa Netflix ko ito pinapanood.

Pero naniniwala akong kaya nitong ma-maintain ang viewership nito sa TV at livestream sa bago nitong timeslot.

Ano sa tingin n’yo dear readers?

(Byx Almacen)