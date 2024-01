5 pagkain na swak sa diabetic

Alam nating bawal ang carbo sa mga may sakit na diabetes pero may ibang pagkain na mainam para sa diabetic dahil sa taglay nitong sustansya.

Marami talagang pinaaawat sa kanila pero hindi naman lahat ay maituturing na bawal.

Puwede namang kainin lahat basta konti-konti lang o tikim-tikim lang dahil ang labis ay nakasasama.

Karamihan ng mga carbo foods ay may mataas na sugar content pero alam nyo bang mainam pala ito para sa mga diabetic dahil sa fiber na taglay nito na nakabubuti sa may mataas na sugar?

Halimbawa na rito ang pagkain ng patatas. Ito ay maituturing na “Bad” Carbs pero mainam ito sa diabetic dahil sa “White” carbs. Ang mga patatas ay starchy vegetables na may fiber na kailangan ng katawan at protina na susuporta sa blood sugar levels.

Maaaring i-bake ang patatas para sa mga masarap na pagkain at iwasan ang fried na tulad ng french fries na nagtataglay na ng saturated fat at sodium, na posibleng magpataas pa ng inyong sugar.

Ang pasta naman ay isang “white” refined carb na maituturing na parang doughnuts at cookies, pero mas mabuti ang pasta dahil meron itong starch na mabilis na matutunaw kapag nalagyan ng blood sugar.

Mainam ang pasta sa gulay na lalagyan ng kaunting protina at oil na tulad ng olive oil.

Ang dried fruit ay sinasabi ring masyadong matamis na bawal sa mga diabetic pero ang hindi nila alam, ang dried fruits ay masustansya at nakabubuti rin naman sa mga matatas ang sugar.

Tulad ng prunes at dried plums na mga diabetes-friendly diet dahil sa mataas na fiber content nito na mainam na suporta sa blood sugar.

Totoong matamis ang carrots pero ang tamis nito ay mainam para sa mga diabetic dahil taglay nito ang mataas na antioxidants at vitamin A.

Nakabubuti rin sa mga may diabetes ang pagkain ng cereal dahil sa zero fiber, whole-grain at fiber-rich options.

Mainam ang oat meal na isang highly beneficial food para sa may diabetes dahil ang whole grain na meron sa oats ay isang fiber na tinatawag na beta-glucan o may kakayahan na i-level lang ang blood sugar at insulin.

(Vick Aquino)