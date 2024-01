SINALUDUHAN ng mga netizen ang isang security guard sa Palawan dahil sa kanyang pagiging tapat.

Kinilala ito na si Nessy Boy Landagan, isang security guard sa SM City Puerto Princesa.

Ayon sa sekyu, naka-duty siya nang oras na ‘yun nang napulot niya ang silver pouch na may lamang P109,000 sa hallway ng naturang mall.

Naibalik ito kalaunan sa ginang na may-ari ng pitaka na kinilalang si Marjorie Viernes, isang residente sa Barangay San Pedro matapos siya lumapit sa Customer Relations Service office upang humingi ng assistance.

Dahil dito, maraming user ang natuwa sa kabutihan at katapatab bu Landagan.

Gaya ni Jessy Marcaida Castillo, aniya “Salute sa mga security guard ng SM Puerto Princesa.”

“Salamat sa buhay mo Boss, salute!” komento ni Rosetta Baylon Manga.

Say naman ni Ernesto Llacuna, “Saludo ako sayo guard. May your tribe increase. God bless you always..”

“Thank you so much po sa napakahonest na security guard. God bless you more po,” dagdag pa ni Maribel Viernes-Abas Ordiz.

Talaga namang patunay lang ito na mayroon pa rin mabubuting tao sa mundo!

(Moises Caleon)