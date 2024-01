Walang isang salita! Strong Group galit kay Mikey Williams

INILANTAD ni Strong Group team manager Jacob Lao ang hindi pagsipot ni Mikey Williams sa mga ensayo kahit pa nagkasundo na sila na maglalaro ang dating PBA star sa 2024 Dubai International Basketball Championship.

Ayon kay Lao, hindi nila alam kung bakit na lang biglang nag-back out si Williams sa kanilang agreement.

Aniya, halos lahat naman daw ng gusto ni Williams ay kanilang sinunod, kasama na rito ang bayad para sa manlalaro.

“At first, he agreed to come with the price. Then he asked for a certain time frame for his arrival,” wika ni Lao.

“Then this, he just didn’t show up in our practice when everybody was expecting him to be including these former NBA stars and starters,” aniya, kung saan kasama sa mga magiging kakampi sana ni Mikey sina Dwight Howard, Andray Blatche at Andre Roberson.

Wika ni Lao, hindi na rin umano sumasagot si Williams sa kanilang tawag kaya napagdesisyunan nilang huwag nang ipilit na paglaruin ito sa Strong Group.

Ngayon daw ay naiintindihan na niya ang nararamdaman ng TNT Tropang Giga, na matatandaang nagkaroon din ng problema kay Williams.

“This is the first time we have a player who doesn’t have word of honor,” saad ni Lao. “Now, I understand the management of team he played before.”

Noong nakaraang taon ay tinerminate ng TNT ang kontrata ni Williams matapos silang hindi magkasundo sa renegotiation.

(Ray Mark Patriarca)