Madaming nagsasabi na ngayong mga araw na ito ay parang mas matagal magkasakit ang ilan.

Mas matindi ang mgasintomas tulad ng ubo at sipon.

Hindi daw tulad ng dati nasandalilang ay umaayos na ang kalagayan.

Iba’t iba ang maaaring sanhi ng mga karamdaman, ngunit isa sa mga sanhinito na mas madalas ay ang mga virus.

Sa totoo lang, self-limiting tinatawag ang viral diseases.

Ibig sabihin gumagalingmula sa sakit kahit hindi naman gamutin.

Pero bakit may mgalumalala at katulad na lang ng nakaraang pandemya, madamiang namatay dahil sa virus na Covid19? Ito ay sa sobrangkamandag ng virus, natatalo ang lakas ng mag nagkakasakitnito.

Ngunit ngayon, madami nga ang nagkakaroon pa din ngcovid19 ngunit hindi na gaano kadami ang namamatay dito.

Sa katunayan, madami ang mild lamang ang sintomas, ang iba, wala pa nga. Malaking kinalaman dito ang viral adaptability.

Sa isang sakit, tatlo ang sangkot dito.

Ang host o tayong tao. Ang agent, ito ay ang virus, (pero pwede din ang bakterya, parasatiko, fungi, atbp.).

At kasama dito ang ating paligid, kinalalagyan, o environment.

Maaaring mamuhay ang isa’t isang walang nagiging problema. Ngunit kung magkaroon ngkakulangan, kahinaan, o problema, parang karera na mangunguna ang isa sa isa.

Kung dumapo man ang virus sakatawan, malakas ito, hindi basta basta magkakasakit.

Ngunitkung may kahinaan ito, tulad na lang ng sobrang pagod, hindimalusog, o di kaya, may mag dati nang karamdaman o compromised, mabilis itong magkakasakit.

Ang mahirap aykung sobang hina na ng katawan at sobrang tindi ng virus, angpagka self liiting nito ay hindi paggaling kung hindi mauuwi sapagkamatay ng host o ng may sakit. Ang virus ay malaki ang pangangailangan sa host.

Hidni talaga ito buhay, ngunit habangmayroon itong nakakapitan, tuloy tuloy ang survival nito.

Kaya nga ginagawan ng mga lunas laban dito tulad na lang ng mgagamot at bakuna.

Ngunit ito ay may genetic composition din tulad ng RNA o DNA.

Kaya nalalaman nito ang mabuti at masama para sa kanila.

Parang tato din na magbago o mailipatng kalagayan, nakukuha pa din mabuhay ng matiwasay, ganoondin ang virus.

Kaya may pagkakataon na mahina lamang ito, ngunit kung malaman kung paano pugsain ang ating katawan, lumalakas ito at lumalala ang kundisyon natin.

Protektahan natin ang mga sarili natin laban sa mga virus.

Palakasin natin ang ating mga katawan sa pamamagitan ng pagkain ng maayos.

Panatiliin ang tamang lebel ng tubig sakatawan sa paginom ng madami, Magkikikilos at mag ehersisyo.

Iwasan ang mga bawal tulad ng ng paninigarilyo, alak at bawalna gamot. Magpahinga ng mabuti.

Higit sa lahat ay magingresponsibilidad. Kung may nararamdamang hindi maganda, magpatingin agad sa doktor.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists.

Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center.

Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal).

Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kapitbahay tuwing martes10am at Health Watch tuwing ikatlong linggo ng buwan 9am saDZEC1062) at Doc Rylan Facebook Live tuwing linggo ng 11am.

Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na#docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mgakomentaryo at katanungan.