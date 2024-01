Pinagpapaliwanag ni Senador Imee Marcos ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines hinggil sa shipment umano ng 39 milyong gallon ng langis ng US Navy mula sa Pearl Harbor patungong Subic.

Base sa datos ng ibat ibang international shipping tracker, ang langis ay kinuha sa Pearl Harbor at kinarga sa US-registered tanker, Yosemite Trader noong December 20 at dumating sa Pilipinas noong Martes.

Sa huling ulat nitong Miyerkoles nang umaga, ang Yosemite Trader ay nanatili sa kanyang posisyon na tinatayang 50 kilometro sa kanluran ng Subic Bay, ayon sa shipping tracker Marine Vessel Traffic.

Sinabi ni Marcos na ang pananahimik ng Phi¬lippine at US government sa isyu ay nagpainit lamang sa hinala na nagsasagawa na ng pre-positioning ng military supplies sa bansa dahil sa posibleng pagsiklab ng giyera sa pagitan ng China at Amerika dahil sa Taiwan.

“Not again! This is strike three in attemptin¬g to deprive the Filipino people of the right to know,” ani Marcos, chair ng Senate Committee on Foreign Relations.

Noong nakaraang taon, ibinuking ng senador ang kahilingan ng Estados Unidos na dalhin sa Pilipinas ang mga Afghan refugees at ang ilang beses na paglapag ng C-17 Globemasters ng US Air Force sa Ninoy Aquino International Airport.

“The Mutual Defense Treaty is not a license to leave the Filipino people in the dark,” diin ni Marcos. “Subic is not an EDCA site, so where in Philippine territory will millions of gallons of oil be stored?”

“This is not just an issue of foreign policy but of Philippine sovereignty, even environmental safety. The government better have a clear explanation for this,” giit pa niya.

Wala pang komento ang US Embassy sa Maynila sa rebelasyon ni Sen. Marcos.