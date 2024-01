Tyler Tio best player ng laro, Phoenix sapol twice-to-beat

MAAGANG kumalas ang Phoenix Super LPG at hindi na pinaporma ang Meralco hanggang kubrahin ang 93-83 panalo sa first game ng PBA Commissioner’s Cup sa Smart Araneta Coliseum Miyerkoles ng gabi.

Solo na ng Fuel Masters (7-2) ang No. 2 spot sa likod ng top seed Magnolia (9-2). Dumausdos sa 7-3 ang Bolts kabuhol ang San Miguel at Ginebra sa 3rd-5th.

“This is a big win for us,” ani coach Jamike Jarin. “Making the playoffs, we still need to play Talk ‘N Text so we’re looking at it, we’ll prepare for it.”

Ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III, pasok na sa top four ang Phoenix na twice-to-beat sa quarters kahit matalo sa TNT sa pagtatapos ng eliminations sa Linggo. Aasa ang Meralco na manalo sa Terrafirma sa Biyernes at matalo ang Beermen at Gins sa kani-kanilang huling laro para makipagbasagan ang Bolts sa quotient.

Giniyahan ng 22 points mula apat na 3s, 8 rebounds ni Jason Perkins ang Phoenix, tumapos ng 19 points, 15 rebounds, 5 assists si Johnathan Williams.

May 15 markers ang Best Player of the Game na si Tyler Tio at 13 kay RJ Jazul.

Kinapos ang 19 points ni Shonn MIller, 15 ni Chris Banchero at 13 ni Chris Newsome sa Bolts.

Inumpisahan ng back-to-back 3s ni Perkins, tinapos ng layup ni Jazul ang 8-0 run ng Fuel Masters sa 31-16 lead sa dulo ng first quarter. Naibaba ng Bolts 57-44 sa halftime, pero hindi maagaw ang unahan.

Sa atake ni Newsome at steal na tinapos ni Miller sa two-handed jam, naidikit ng Meralco sa lima bago nakasagot ng pamatay-sunog na tres si Jazul 91-83, 1:16 na lang.

(Vladi Eduarte)