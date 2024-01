BINALOT ng tensiyon ang isang TV network na pinatatakbo ng pamahalaan sa Ecuador nang sumugod dito ang mga armadong lalaki habang nakaere ang programa nito noong Martes.

Pagdating sa television station na TC, sinigawan at inutusan ng nga nakaitim at nakasuot ng ski mask na grupo ng mga armadong kalalakihan ang mga empleyado nito na humiga at umupo sa sahig habang winawasiwas sa ere ang kanilang mga armas.

Nangyari ito kasunod ng pagdeklara ni President Daniel Noboa sa 22 grupo bilang mga terorista at pagsasailalim sa bansa sa state of emergency matapos na nakatakas ang high-profile gang leader na si Adolfo ‘Fito’ Macias.

Ayon sa pulisya ng Ecuador, may pitong pulis na ang dinukot ng hindi pa matukoy na mga grupo mula nang ideklara ang state of emergency.

Maraming sasakyan din ang sinunog ng mga pinaniniwalaang gang member.

Samantala, naka-alerto na rin ang militar ng Ecuador para tulu­ngan ang pulisya na muling maaresto si Macias.

