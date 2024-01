Magmamahal ng P17 ang bill sa kuryente ng Manila Electric Company (Meralco) ngayong Enero para sa mga tahanang ang konsumo ay nasa 200 kilowatt hours.

Sabi ng Meralco, nagmahal kasi ang si¬ngilin ng 8.46 sentimos per kWh ngayong Enero kaya’t magiging P11.343 per kWh na ang kuryente mula sa P11.2584 per kWh noong Disyembre 2023.

Paliwanag ng Meralco, ito ay dahil sa nagmahal ng 11.36 per kWh ang generation charge sapagkat nagmahal ang singil ng independent power producers (IPPs) at sa wholesale electricity spot market (WESM). Nagmahal ng 56.11 sentimos per kWh ang singil sa WESM at 13.84 sentimos per kWh naman ang tinaas na singil ng mga IPPs.

Naibsan naman ang epekto nito nang bahagya dahil sa bumaba ng 15.22 sentimos per kWh ang singil mula sa power supply agreements at mas mababang singil mula sa emergency PSAs ng Therma Luzon Inc. at South Premiere Power Corp.

Sabi ng Meralco, bumaba rin ang transmission at iba pang charge¬s ng 2.9 sentimos per kWh at suspendido pa rin ang pagkolekta ng feed-in tariff allowance.

(Eileen Mencias/Natalia Antonio)