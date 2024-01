Summer MMFF kanselado: MMFF ipapakulong, paparusahan mga namirata ng pelikula

Desidido ang pamunuan ng Metro Manila Film Festival, na ipakulong, parusahan ang mga tao sa likod ng pamimirata sa mga pelikulang kasali sa 2023 MMFF.

Lalo na sa pelikulang ‘Rewind’ nina Marian Rivera, Dingdong Dantes, na paulit-ulit ngang kumakalat sa Facebook, ha!

“Tumutulong kami sa mga producer na ma-takedown `yung mga site na `yon sa internet, na nagpapalabas ng pelikula, sa murang halaga.

“Ang nangyayari lang po, kapag na-takedown na ang site, biglang-bigla may mga lumabas din agad na ibang sites. Pero, ginagawan talaga namin ng paraan na ma-takedown talaga `yon.

“Kaya nakikiusap lang kami sa ating mga kababayan na sana ay huwag nilang tangkilikin ang maling sistema, dahil kawawa ang mga producers. Hindi naman buong taon, at lahat ng mga pelikula ay kumikita. Maraming pagkakataon na nalulugi rin ang mga producers.

“Ngayon lang talaga nakakabawi, dahil ilang taon na rin tayong mababa ang performance ng mga pelikula sa mga sinehan. So, sana po huwag sirain ng ating mga kababayan ang pinaghirapan ng ating mga producers, mga artista, at lahat ng mga tao na nagtulong-tulong na buuin ang isang magandang pelikula.

“Huwag nating suportahan ang maling pamamaraan o sistema para kumita ng pera,” pakiusap pa ni Chairman Romando ‘Don’ Artes, ng Metropolitan Manila Development Authority.

“Meron tayong batas na napakahigpit regarding piracy. Noon mga cam-corder ang ginagamit ng iba. Ngayon cellphone lang, napakadali na ngang kumuha kahit sa mga sinehan lang nire-record.

“Kaya sana, kahit ‘yung mga nanonood din, maging vigilant, na kapag may nakitang nagri-record, agad ding i-report sa mga security o may-ari ng sinehan.

“Sa ngayon, tumutulong tayo na i-takedown ang mga site na `yon. And then, nakikipag-ugnayan na tayo sa law enforcement para mahuli, maparusahan ang mga namimirata,” pahayag pa ni Chairman Artes.

Anyway, marami ngang dapat abangan na aktibidades ngayong 2024, kaugnay sa 50th MMFF.

Kaabang-abang nga ang ‘Sine Singkuwenta’ na kung saan ay muli ngang ipalalabas ang mga pelikula sa mga sinehan, na pumatok (base sa ganda at hindi sa kita) sa mga nakaraang MMFF, sa halagang P50, ha!

“Pipili kami ng mga pelikula na available na puwedeng ipalabas. Abangan natin `yon.

“Meron ding coffee table book na ilalabas,” sabi pa ni Chair Artes.

Pero ang inaasam na Summer Film Festival ngayong 2024 ay hindi muna magaganap.

“Humihingi kami ng paumanhin, dahil hindi na po kami magsa-Summer Metro Manila Film Festival, dahil gusto naming mag-concentrate sa 50th edition ng MMFF.

“Pero sabi ko nga, marami nga tayong activities na naka-line up.

“Nag-usap kami ng FDCP (Film Development Council of the Philippines) sa pangunguna ni Chairman Tirso Cruz III, na kung puwede, instead na Summer MMFF ay magkaroon ng Pista ng Pelikulang Pilipino na festival, para ma-sustain ang momentum.

“Kami sa MMFF ay nag-offer ng tulong kung sakali na mag-conduct sila ng Pista ng Pelikulang Pilipino.

“As I’ve said, marami tayong projects leading to the 50th edition. Magkakaroon tayo ng student short film caravan, kung saan magtuturo tayo sa mga estudyante, na leading din sa student short film festival.

“At ito ngang Manila International Film Festival na gaganapin sa January 29 to February 2 sa Hollywood. Dadalhin natin ang sampung pelikula ng MMFF sa Hollywood.

“At na-mention ko nga na may coffee table book tayo para sa 50th natin,” sabi pa ni Chairman Artes.

Marami pa ngang kaabang-abang na aktibidades ang magaganap, na sabi nga, gagawin ang lahat, para muling mabuhay ang pelikulang Pilipino. Lalo na ngayong ramdam na ang pagkasabik ng mga Pinoy na makapanood ng mga pelikulang Pinoy.

Bongga! (Dondon Sermino)