Si Jo Koy at ang Pilipino

Napuno ang social media ng balita, meme, at opinyon tungkol sa pagho-host ng Fil-am comedian na si Jo Koy ng Golden Globes nitong nakaraang mga araw.

Kung ‘di pa ninyo kilala, sumikat sa Jo Koy sa Amerika bilang stand-up comedian. Laman ng mga jokes niya ang mga hirit tungkol sa karanasan habang lumalaki sa lipunang Amerikano, sa loob ng isang tahanang Pinoy: Ang baon sa eskuwelang umaalingasaw mula sa pinaglumaang lalagyan ng ice cream, ang accent ng nanay niyang paulit-ulit siyang binubulyawan ng “Joseeeep!” Ang Golden Globes naman ang matagal nang kinilalang susunod na awards show sa Oscars pagdating sa halaga. Kaya lang, nagkaeskandalo ang Golden Globes– nadadaan daw sa sipsip at suhol ang Hollywood Foreign Press Association na nagpapatakbo nito, at nagdedesisyon kung aling mga pelikula at sinong mga artista ang mananalo.

Nagpalit ang management ang Golden Globes. Dahil sa iskandalo, tumanggi ang mga unang niyayang mag-host. Nalapag kay Jo Koy ang imbitasyon. Kahit sampung araw na lang ang natitira para maghanda, tinanggap niya ang trabaho.

Noong Lunes nang umaga (Linggo sa Amerika), naganap ang Golden Globes. Hindi na magamit ni Jo Koy ang lumang joke tungkol sa pagka-Pilipino niya– iba ang konteksto, iba ang audience. Insulto at pandadaot ang naging pundasyon ng hosting. Hindi natuwa ang mga A-lister na artista. Halata ang naging epekto nito kay Jo Koy– napapayuko, bumubungisngis mag-isa habang tahimik ang audience, meron pa ngang punto na sinisi niya ang mga writer niya. Durog si Jo Koy sa social media.

Sa isang banda, masisisi ba talaga siya? Once in a lifetime chance ang hosting gig na ito para sa kanya. Ang tapang nga niya’t tinanggap pa niya ang alok, kahit kulang sa oras maghanda, kahit ibang situwasyon ito sa nakasanayan niya. Sumablay siya; lahat naman tayo sumasablay.

Wala ako rito para ipagtanggol si Jo Koy. At hindi rin ako narito para sabihing, buti nga. Ang gusto kong puntohin: Isang pagkakataon lang ang nangyari sa Golden Globes na umaambag sa kabuoang imahen ng Pilipino.

Ganito ba ang Pinoy? Ito lang ba tayo– ang bagoong sa lalagyan ng ice cream, ang matigas na dila? Tayo ba ang tumitiklop kapag napapahiya? Ang nanlalaglag ng kapwa dahil ayaw nating masisi kapag sumasablay?

Pero tayo rin ang tumatanggap ng hamon, ang tumataya sa sariling kakayahan. Tayo ang humaharap sa isang bulwagang puno ng mga taong maaari kang tingnan bilang mas mababang uri, pero hindi kayang nakawin ang dangal mo.

Tayo ang bayang matagal nang lugmok sa kahirapan, at ang bayang kayang ngumiti sa kabila ng kahirapan. Ang bayan kung saan pinapaslang ang mga inosente sa lansangan, at ang kumukupkop sa nasalanta.

Tayo, tayong lahat ang bumubuo ng sarili nating kuwento. Ang tanong: Ikaw, ikaw mismo, paano ka nakakaambag sa kuwento ng ating kolektibong pagka-Pilipino?