Savanah Davison, Kianna Dy maraming pasasakiting ulo

MALAKAS na koneksiyon ng opensiba sa PLDT High Speed Hitters ang inaasahan kina Filipino-Canadian spiker Savannah Dawn Davison at opposite hitter Kim Kianna Dy upang magkaroon ng malaking tsansa na makuha ang kanilang unang podium finish sa Premier Volleyball League (PVL).

Tumapos ang 5-foot-8 outside hitter sa nagdaang second All-Filipino Conference na bidang-bida sa iskoring nang pangunahan nito ang PLDT pagdating sa opensa sa pagtala ng kabuuang 202 puntos mula sa 173 spikes, 22 blocks at pitong serves para tapusin ang kampanya na may 7-4 marka sa kanyang unang kumperensiya sa liga.

Gayunpaman, hindi naging sapat ang mainit na iskoring nito upang buhatin ang High Speed Hitters papasok ng semifinal round nang madaig ng utol nitong Cignal HD Spikers at Chery Tiggo Crossovers, habang top-two naman ang mag-utol na Choco Mucho Flying Titans at eventual champions na Creamline Cool Smashers.

Maituturing namang isa sa mga malulupit na opposite hitter ang 5-foot-10 na dating De La Salle University Lady Spiker na si Dy kasunod ng paglipat nito sa PLDT, kasama sina middle blocker Majoy Baron at playmaker Kim Fajardo, matapos mabuwag ang dating koponan na F2 Logistics Cargo Movers.

“Knowing that there’s still so much to learn inspires me to thrive and work harder. It’s going to take a lot of hard work, but I hope we can meet the expectations set for us here in PLDT,” wika ni Dy.

Nakahandang harapin ni Dy ang panibagong kultura at kapaligiran upang lumabas sa kanyang comfort zone para lumikha ng matinding kombinasyon kasama si Davison, gayundin ang mahusay na paggabay ng dalawa sa pinakamahusay na playmakers na sina Fajardo at Rhea Dimaculangan.

Nasasabik naman si PLDT chief tactician Rald Ricafort sa tambalan nina Davison at Dy na panigurado aniyang pangunahing sasandalan sa atake ng koponan na inaasahang makakapagbigay ng agarang epekto sa opensa ng High Speed Hitters.

Tinukoy ni Ricafort ang pagiging parehong athletic at defensive players ng mga ito, subalit kinakailangang manatiling malusog at malayo sa injury upang magtuloy-tuloy ang kanilang mga plano at asam na unang medalya sa liga sapol nang pumasok ito noong 2021 Open Conference.

Bukod sa kanyang opensa, ay maaasahan rin ang dating Division 1 US NCAA spiker mula University of Oklahoma at New Mexico State University na si Davison pagdating sa depensa nang makalinya ito sa ikatlo pagdating sa blockings sa 22 blocks, 18 faults at 21 shots para sa 0.55 na averages, habang ikapito ito sa receivers sa 120 receptions, 16 faults at 303 attempts para sa 34.32 efficiency rate.

Hindi naman naging madali ang taon para kay Dy nang hindi makapaglaro ng buong kumperensiya sa second All-Filipino, gayundin ang pagkawala sa semifinals ng Invitational Conference dulot ng injury sa kanang tuhod.

Nagpatuloy sa pagpapa-rehab ng kanyang tuhod ang 28-anyos mula Manila.

“We’re definitely looking for a championship, so I think that’s the main goal,” pahayag ni Davison, na dating two-time All-WAC first team. “It always should be, but just like I said, just progress, growth. I just want to go day by day, kind of get one percent better. I think it was just the entirety of it,” dagdag ni Davison na nakatakda ring makatulong nina Mika Reyes, Erika Santos, middle blocker Dell Palomata, Jules Samonte, Fiola Ceballos at league best floor defender Kathleen Arado.

(Gerard Arce)