Sapatos ng mga Hollywood stars, agaw-eksena sa Golden Globes

Naging kaabang-abang ang pagbabalik ng Hollywood sa red carpet sa 2024 Golden Globes!

Isa na nga sa inabangan ay ang fashion at celebrity style kung saan naging kapansin-pansin ang vintage tea-length hemline gowns kumpara sa sweeping at floor length gowns!

Dahil sa hemline gowns, mas napuna ng shoe fans ang footwear ng celebrities!

Tulad ni Selena Gomez na nagsuot ng red satin pumps na ipinares sa kanyang Armani Privé gown.

Red din ang gown at footwear ni Rachel Brosnahan kung saan nagningning siya sa kanyang Sergio Rossi gown at peep-toe sandals!

Metallic green naman ang matchy outfit ni Taylor Swift sa kanyang Christian Louboutin pumps at custom sequined Gucci cutout dress.

Best example naman sa tea-length hemline trend at matching footwear si Brie Larson.

Suot niya ang lavender Prada gown na may perfectly A-line-shaped skirt na tinernuhan niya ng grey-lavender pumps!

Karamihan sa fashion styles ng celebrities ay mula sa influence ng Prada.

(Natalia Antonio)