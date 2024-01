KUMALAP ng libo-libong haha reaction online ang lutong carbonara na ito na may kakaibang mga ingredient!

Pinost ito sa Facebook ng user na si Christopher Mayani kalakip ang maikling caption na, “Trending na Spasalad, masarap pala!”

Mapapanood sa uploaded video ang carbonara na marahang hinahalo kung saan makikita ang pangmalakasang sahog nito tulad ng nata de coco, keso, mais, pinya, mansanas at marami pang iba.

Paglalarawan pa ng uploader, “LEGIT GUYS MASARAP, LALO PAG GALING NA SA REF. MAY SPAG KA NA MAY SALAD KA PA.. MUST TRY THIS KAKABSAT, KAKAKAIN KO LANG ULIT NGAYON YUNG GALING SA REF, SARAP NIYA PROMISE.”

Inulan din ito ng iba’t ibang komento mula sa madlang peep..

Ilan sa mga comment:

Para kay Angelique Hermogenes De Ocampo, aniya, “Parang macaroni salad fruity.”

“Ngeeekk matagal na ginagawa namin nina Mama ito dati pa nung bata ako pag walang macaroni at mahal,” pagbabahagi naman ng user na si Dx Smy.

“Literal nahalo halo din yan pagdating sa loob ng tyan,” biro naman ni Jenna Villarosa.

Ikaw, kakainin ka ba nito? (Moises Caleon)