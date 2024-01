Rayver handa nang ‘asawahin’ si Julie Anne

Ang sarap kausap ni Rayver Cruz, lalo na pag tungkol sa girlfriend niyang si Julie Anne San Jose ang topic.

Tulad na lang sa presscon ng ‘Asawa ng Asawa Ko’ na bida sila ni Jasmine Curtis-Smith, may nagtanong kay Rayver kung ‘asawa’ na rin ba ang tawag niya kay Julie?

“Hahahaha! Actually, nakakatawa, kasi alam ko naman na ‘yan itatanong sa akin, especially nasa title nga ng series namin.

“Pero, hindi ko pa siya puwedeng tawaging asawa, kasi hindi pa naman kami kasal. Siyempre doon tayo sa legal!” sabi ni Rayver.

So, kailan ba sila pakakasal?

“Kung itatanong niyo kung kelan kami pakakasal, gusto ko naman na ma-surprise siya. Baka mas una niyo pang malaman. Hahahaha!

“Kailan ma-caught off guard siya.

“Kaya gusto ko, ako na lang ang pipili ng tamang oras. At gusto ko ma-surprise siya at all,” chika ni Rayver.

Again, masarap kausap si Rayver, na walang paligoy-ligoy sa pagmamahal niya kay Julie. Kitang-kita nga ang kaligayahan sa mukha niya.

“Ibang level. Sobrang secure. Sobrang happy. Kitang-kita naman kung gaano ko siya kamahal. In God’s perfect time,” sey niya.

So, handang-handa na siya talaga na lumagay sa tahimik?

“Matagal na akong naghahanda!” sagot niya.

So, may mga ipon, o savings na ba?

“Matagal na. Meron naman. Magagalit ang manager ko kung wala.”

Joint account na ba sila ni Julie?

“Ay, hindi! Wala namang ganun. ‘Pag mag-asawa na! ‘Pag mag-asawa na!” sagot ni Rayver.

Pero `yun nga, pinag-uusapan na talaga ang kasal.

“Hindi naman namin dini-deny na napag-uusapan namin minsan. First of all, ako 34 na ngayon. I’m not getting any younger. Doon na rin naman papunta ang lahat.

“Alam naman ng lahat kung gaano ko siya kamahal. Alam ko na si Julie talaga ang gusto kong makasama!” punong-puno ng pag-ibig na sabi na lang ni Rayver.

Well, nakakaloka nga pala ang serye na ‘Asawa ng Asawa Ko’ dahil dalawa nga ang nagiing asawa niya, ha!

Una niyang napangasawa si Jasmine, at sumunod naman si Liezel Lopez. At ano nga ba ang mangyayari kung magtatagpo ang dalawa niyang asawa?

Isang eksena sa harap ng kamera, na malabong mangyari kay Rayver sa tunay na buhay, dahil ‘yun nga, si Julie Anne lang ang gusto niyang mapangasawa.

Bongga! (Dondon Sermino)