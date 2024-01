PVL ayaw matulad sa PBA, hihigpitan mga patakaran

MALAKING pagbabago ang nais isagawa ngayong taon ng pamunuan ng Premier Volleyball League (PVL) upang maiwasang maitulad ang nangyayaring kaganapan sa mga sister-club teams sa isang professional basketball league sa bansa.

Kasunod ito ng pagtalon ng dalawang beteranong manlalaro ng Choco Mucho Flying Titans na sina Bea De Leon at Denise “Denden” Lazaro-Revilla sa kapwa Rebisco Corporation club at seven-time champion na Creamline Cool Smashers bago magsimula ang panibagong season sa darating na Pebrero.

Inihayag ni PVL President Ricky Palou sa isang report na huling beses ng magkakaroon ng transaksyon sa pagitan ng mag-utol na koponan sa liga upang maging patas ang pagkakaroon ng mga manlalaro, gayundin ang ipapanukalang kasunduan at resolusyon na hindi pagbibigay sa trades ng mga ‘First Draft Picks.’

Ayaw umanong mangyari ni Palou na matulad ang pangyayari sa Philippine Basketball Association (PBA) na nagbibigayan umano ng mga manlalaro sa magkakapatid na koponan partikular ang San Miguel Corporation (SMC) na binubuo ng San Miguel Beer, Barangay Ginebra Gin Kings at Magnolia Chicken Timplados Hotshots, gayundin ang MVP Group na TNT Tropang Giga, Meralco Bolts at NLEX Road Warriors.

Mayroong tatlong prangkisa sa PVL na may dalawang koponan na kinabibilangan ng Creamline at Choco Mucho para sa Rebisco, PLDT High Speed Hitters at Cignal HD Spikers para sa MVP Group at Akari Chargers at NXLed Chameleons ng Akari Lightning and Technology Corporation.

Sinabi rin ni Palou na wala pa silang anumang patakaran tungkol sa paglipat ng isa o higit pang mga manlalaro sa sister team, na isang pamamaraan upang matulungan o magabayan sa mga pagkukulang sa kanilang line-up, kasunod na rin ng pag-alis ni Celine Domingo sa Cool Smashers, na lumipat ng Akari Chargers, habang hindi naman gaanong nagagamit sina De Leon at Lazaro-Revilla sa Flying Titans.

Mahigpit ring ipapatupad ni Palou sa mga team owner, sa kanyang ipapasang mga alituntunin, na hindi maaaring ipamigay ang No. 1 pick sa anumang gagawing trade. Kinakailangan umanong magkaroon muna ng dalawang taong paglalaro sa pumili ritong koponan.

Tulad ng nagaganap sa PBA kung saan isinasama sa trade ang top picks upang makuha ang inaasam na manlalaro sa isang koponan, higit na ang mga tinatawag na ‘farm teams’ o hindi masyadong malaking kumpanya na kinukuhanan ng mga mga manlalaro matapos mangulelat sa nagdaang mga kumperensiya.

Isa pa umano sa pagtutuunan ng pansin ni Palou ang pagkakaroon ng Salary Cap at Tampering na madalas nangyayari sa player na nais lumipat sa mas mataas na alok o kontrata na nagiging sanhi ng hindi magandang resulta sa koponan at mga kakampi.

Nitong nagdaang buwan ay nabuwag ang isa sa mga champion teams na F2 Logistics Cargo Movers at naglipatan ng mga manlalaro nito sa iba’t ibang nalalabing koponan, partikular sa mga mayayamang kumpanya na kinabibilangan ng Rebisco, MVP Group at Akari Lighting at petroleum group na Petro Gazz Angels.

(Gerard Arce)

