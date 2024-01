PSC, Team Ochoa wow sa PSA Cup pre-season

KUMAYOD sa opensa si Reuben Terrado subalit kinapos pa rin ang Team Catacutan kontra PSC, 50-74, sa 2024 Philippine Sportswriters Association (PSA) Cup pre-season tournament na nilaro sa Ninoy Aquino Stadium, Martes ng gabi.

Tumikada si Terrado ng Spin.ph ng 19 points at siyam na rebounds para sa Team Catacutan na pinahirapan ang koponan na PSC sa unang dalawang period, 21-28.

Nakatuwang ni Terrado sa opensa si Kevin Dela Cruz na kumana ng 17 puntos, 11 rebounds at dalawang steals habang bumakas si Julio Sampedro ng 16 markers, five rebounds at dalawang steals.

Pinamunuan nina Marco Ayuste at Leo Goboli ang opensa para sa PSC magtapos magtala ng tig-14 puntos, kumalas sila sa second half nang ilista ang 46-29 bentahe at kunin ang unang panalo.

Samantala, nagwagi naman ang Team Ochoa sa Team Bonilla, 61-55.

Nagtala si Cedelf Tupaz ng 25 points, habang 11 markers at 15 boards ang kinana ni Jonas Terrado ng Philippine Daily Inquirer para sa Team Ochoa.

Umiskor naman si John Bryan Ulanday ng The Philippine Star ng 14 points pero hindi sapat para itaguyod sa panalo ang Team Bonilla, tumulong si Christian Jacinto ng 10 puntos.

Hindi pa nakakalaro ang Team Manicad sa event na suportado ng Philippine Sports Commission, (PSC), nakatakdang simulan ang pagbabalik ng scribes’ annual basketball tournament sa Pebrero.

Makakalaban ng Team Manicad ang Team Ochoa sa Enero 16 (Martes), habang magkatapat ang Team Bonilla at Team Catacutan para pag-agawan ang unang panalo.

(Elech Dawa)