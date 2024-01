NAGING payapa ang pangkalahatang kaganapan sa idinaos na Traslacion 2014 sa Quiapo, Maynila noong Martes.

“Generally peaceful except for some reported minor illnesses and injuries sustained by devotees and other spectators,” ayon kay Philippine National Police (PNP) spokesperson Col. Jean Fajardo.

Tulad ng inaasahan, nasunod naman aniya ang inilatag na seguridad at paghahanda ng mga kaugnay na ahensiya ng pamahalaan para masigurong magiging matagumpay ang prusisyon para sa pista ng Itim na Poong Nazareno.

Bukod sa mga nakumpiskang matutulis na bagay mula sa mga deboto, wala naman aniyang naitalang karahasan o krimen habang isinasagawa ang prusis­yon.

Gumawa ng kasaysayan ang katatapos na prusisyon dahil sa pagbuhos ng mahigit sa anim na milyong deboto.

“Inabangan po talaga ng mga deboto ang pagkakataong ito dahil tatlong taong natigil ang prusisyon dahil sa COVID-19 pandemic.” sabi pa ng PNP. (Edwin Balasa)