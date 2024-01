Muling babanggitin ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa nakatakdang bilateral meeting nila ni Indonesian President Joko Widodo ang tungkol sa kaso ni death row convict Mary Jane Veloso.

Ito ang kinumpirma ng pangulo sa text message nito kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil kaugnay sa pagkikita at pag-uusap nila ng Indonesian president.

Sa maiksing text message ng presidente, ito aniya ang palagi nitong ginagawa kapag nagkakausap sila ni President Widodo sa pagbakasakaling mailigtas sa death row si Veloso.

“Yes. As I have always done,” anang text ng pangulo kay Garafil.

Si Veloso ay naaresto sa Yogyakarta noong 2010 dahil sa pagdadala ng 2.6 kilo ng heroin sa Indonesia at nasentensiyahan ng parusang ka-matayan.

Sa leader’s statement, walang binanggit kung tinalakay ang kaso ni Veloso sa pulong ng dalawang lider.

“Today, we had a cordial and productive discussion on Philippine-Indonesia bilateral cooperation, taking the opportunity to reaffirm our two countries’ strong bilateral relations most especially as we celebrate the 75th anniversary of our countries’ diplomatic relations this year,” anang pangulo.

(Aileen Taliping)