Kailangang kumita ng P7,000 bawat araw ang mga namamasada ng modern jeepney para mabayaran ang P2.8 milyong pagkakabili ng bawat unit, ayon sa isang kongresista.

Ginawa ni 1 Rider party-list Representative Bonifacio Bosita ang pagtaya sa isinagawang imbestigasyon ng House Committee on Transportation sa umano’y korapsyon sa PUV modernization program.

“Based on Landbank computation of granting loans at 6% annual interest payable for seven years and at P2.8 million per unit, a cooperative would need to raise P40,000 monthly to pay for each unit. This amount excludes fuel, facilities, cooperative management, maintenance and other mandatory expenses. Each unit would need to earn P4,000 to P5,000 a day for these expenses [of loan payment and maintenance], excluding the amount that the driver will earn. If drivers are looking at earning P1,500 or P2,000 per day, that would be P7,000 per day,” paliwanag ni Bosita.

Sa una, ayaw magkomento ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board chairperson Teofilo Guadiz III kung tama ang komputasyon ni Bosita pero sa kadidikdik ng mga kongresista, kinumpirma niya rin ito.

Pero sabi ni Guadiz, kung nagkakahalaga lamang ng P900,000 hanggang P1.8 milyon ang biniling modern jeepney, mas maliit ang huhulugan ng mga tsuper at operator.

Sabi naman ni Bosita, kahit P1.6 milyon lang ang presyo ng modern jeepney, kailangan pa rin mag-ipon ng P25,000 kada buwan para makabayad sa Landbank.

“I have basis. So do you [in the LTFRB] even have an idea how much would the fares should be para makabayad sa utang at kumita naman ang mga driver?” tanong ng kongresista.

Binanggit pa ni Bosita na kailangang taasan ang pamasahe sa modern jeepney para hindi malubog sa pagkakautang ang mga driver o operator.

(Eralyn Prado/Billy Begas)