Walang kinalaman ang Nationalist People’s Coalition (NPC) sa mga nagsusulong ng people’s initiative (PI) bilang paraan ng pagsusog sa 1987 Constitution.

“As chairman of NPC, I can officially state that the party is not behind the so-called PI,” pahayag ni dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III sa kanyang mensahe sa Senate reporters.

Ayon kay Sotto, nagpulong ang lider ng NPC noong Martes nang gabi subalit wala umano silang inendorso na kahit ano para sa panukalang ba-guhin ang Saligang Batas.

“Any member who supports the PI is on a personal level and not the party’s stand,” sabi ng dating lider ng Senado.

Samantala, hindi naman sumang-ayon si Sotto sa ‘Edsa Pwera” advertisement sa telebisyon na nagpapaliwanag kung bakit kailangang ayusin ang Saligang Batas.

“As untruthful and inaccurate. The problem is not the Constitution but some of the people executing it,” punto ni Sotto.

(Dindo Matining)