Magkapatid na PWD patay sa sunog

KAAWA-AWA ang sinapit ng magkapatid na kapwa menor de edad at may kapansanan nang sumiklab ang apoy at makulong ang mga ito sa nasusunog nilang bahay sa Calinan, Davao City noong Lunes.

Magkayakap pa ang sunog na bangkay ng mga biktimang sina Lex Romero, 14-anyos at kapatid na si Loygie, 13 nang matagpuan ang mga ito sa naabo nilang bahay sa sa Purok Kaunlaran, Barangay Saloy sa nasabing bayan.

Sa ulat, sinubukan pang apulahin ng mga kapitbahay ang apoy pero kumalat na ito kaya tuluyan nang nakulong ang magkapatid.

Sa ulat, bandang alas-sais nang gabi nang mapansin ng mga magkakapitbahay ang apoy kaya agad nila itong itinawag sa Calinan Fire Station.

Mabilis na kumalat ang apoy dahil mga luma at gawa sa light materials ang bahay.

Ayon sa imbestigasyon, kapwa mga person with disability (PWD) ang magkapatid at hirap silang makala­kad dahil sa karamdaman sa buto.

Wala sa bahay ang mga magulang ng mga biktima nang mangyari ang insidente.

Inaalam pa ng mga awtoridad ang pinagmulan ng sunog. (Ronilo Dagos)