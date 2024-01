John Andre Aguja hanep, pang-11 sa UCI Rankings

NAKAPAGTALA ng kasaysaya ang Go for Gold MTB rider na si John Andre Aguja sa pag-okupa sa No. 11 silya sa pinakabagong listahan ng mga nangungunang performer para sa men’s junior UCI Rankings.

Itinala ni Aguja ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng MTB ng bansa sa pagiging pinakaunang Filipino rider na nakakuha ng prominenteng pwesto sa UCI world rankings.

Nakaipon siya ng kabuuang 222 puntos matapos makuha ang mga gintong medalya sa Coupe de Japon MTB sa Yawatahama, Japan (Mayo), Siol MTB Challenge sa Korea (Agosto), Thailand MTB Cup 1 (March) at Philippine National MTB XCO Championships (Hulyo).

Nakipagsabayan si Agua sa mga pinakamahuhusay sa buong mundo upang maitaas ang kanyang silya sa ika-11 pwesto sa pinakabagong listahan ng mga nangungunang performer para sa men’s junior category.

Hawak din niya ang pinakamataas na ranggo sa mga Asyano sa UCI tally board, dahil ang Japanese rider na si Yuta Ochino ay nakakuha lamang ng ika-40 na pwesto na may 124 puntos.

Samantala, ang nangungunang pwesto sa ranggo ay hawak ng Swiss rider na si Nicolas Halter, na inaasahang makakatapat ni Aguja sa susunod na internasyonal na karera, habang plano ng Pinoy sumali sa mas malalaking kumpetisyon sa Asya.

“Espesyal lang si John Andre simula noong una namin siyang makita. We knew he’d go places. Hindi kami nagulat sa latest ranking,” sabi ng founder ng Go for Gold na si Jeremy Go.

“We’re still not happy, we still want more for John Andre and believe that with his talent, skill set, obedience, humility and perseverance, mas marami pang mararating ang bata. He simply mirrors the talents the Filipinos have when it comes to cycling and we want to harness that further,” sabi ni Go, na tumutulong din sa mga atletang Pinoy sa chess, volleyball, basketball, speak takraw, basketball, triathlon, duathlon at aquathlon.

“Hindi ito tagumpay para kay John Andre o Go for Gold lamang, ito ay para sa bansa,” sabi ni Go.

(Lito Oredo)