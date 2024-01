Jasmine paulit-ulit hinalay ni Joem

Nakakaloka ang paandar ng serye nina Rayver Cruz at Jasmine Curtis Smith!

Aba, kung mahina-hina ka, baka nataranta, naloka ka na! Kasi naman biglang-bigla may sumigaw, at naglabasan ang mga lalaki, babae na may hawak na baril, ha!

Panay ang sigaw ng mga lalaki, na noong tingnan ko ang mga mukha, sina Joem Bascon, Kim de Leon, Luis Hontiveros pala. Eh, mga galit na galit kasi ang kanilang mga mukha, at mga armado sila, ha!

Anyway, paandar nga lang nila `yon sa presscon ng ‘Asawa ng Asawa Ko’, ang bagong serye ng GMA-7, na kung saan ay mga rebelde nga ang mga papel nila.

Ang bongga nga ni Kim na hindi natinag sa harap ng mga kakilala niyang reporter, na maangas ang mukha, at hawak-hawak ang mahaba niyang baril (na siyempre ay hindi totoo).

“Ako si Kuwago!” sigaw ni Kim.

Kasama rin si Jasmine sa grupo nina Joem. At kaloka ang papel niya, na asawa ni Rayver, na dinukot ng mga rebelde, ha!

At doon ay ginawa siyang parausan, asawa ni Joem. Kaloka, ha!

Sa teaser pa lang, makikita mo na kung paano paulit-ulit na ‘halayin’ ni Joem si Jasmine. At ganun din kung paano ‘akitin’ ni Liezel Lopez si Rayver, ha!

“Susunod ka sa akin, dahil akin ka!” sabi nga ni Joem kay Jasmine.

At siyempre, bongga rin ang tarayan nina Jasmine at Liezel, na pinag-aagawan nga si Rayver.

Anyway, dahil si Laurice Guillen ang direktor ng ‘Asawa ng Asawa Ko’ kaya asahan mo na ang matitinding aktingan, ha!

Kinuwento nga niya na nagpa-audition talaga siya para sa mga mahahalagang papel. Gusto kasi niyang makuha ang 100 percent na commitment ng mga artista niya.

“Kasi nga hinahanap namin `yung willingness ng artista. Kasi ang lalim nito. Ang dami nilang pagdadaanan. Especially the role of the wife, Jasmine.

“Hindi kasi ito kabit serye lang. Hindi ganun kadali.

“Ang bigat ng requirements sa kanila (Jasmine at Rayver) pareho. And si Liezel, she’s not just the other woman. In a way, siya ang nag-mastermind ng lahat.

“Si Rayver, matagal ko na siyang kilala, nasa kabila pa siya. Si Rayver madali siyang dalhin kahit saan. Pero sabi ko sa kanya, ‘Rayver you’re on the crossroads. You want to be, or gusto mo ba na laliman mo pa talaga ang direksiyon ng acting mo.

“So noong nag-usap kami, sinabi ko na marami tayong huhugutin sa iyo. Marami tayong mga places na pupuntahan na hindi mo pa nadadaanan.

“Si Jasmine, in her own life, hindi pa niya nararanasan ang na-experience ng karakter niya. Mahirap `yung nabihag ka for 4 years, naputulan ka ng daliri, ang daming nangyari sa kanya, hanggang sa natuto siyang lumaban.

“And then, pagbalik niya, iba na ang sitwasyon, may asawa na ang asawa niya. So nandun na ang drama. Sabi ko nga, hindi siya the usual kaliwaan story.

“So by hook or by crook, nakakarating kami doon. Basta may agreement kami, na willing kang sumama sa journey namin. Of course, sometimes it takes time, malayo sa experience mo, pero because of the willingness, nagawa namin,” sabi ni Direk Laurice.

Kaloka! (Dondon Sermino)