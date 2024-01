James, Issa lambingan moment nilait ng mga Nadine fan

Feel na feel mo ang galit ng mga faney ni Nadine Lustre kay Issa Pressman, ha!

Ayaw nilang paawat sa pag-comment, na kahit konting post sa wall ni James Reid sa Instagram, basta kasama si Issa, todo lait na agad ang mababasa mo.

Tulad na lang ng latest IG post ni James, na kasama si Issa, na super sweet ang dalawa, pero may flower nga sa tenga si James, at may caption din na iba’t ibang kulay ng emoji na bulaklak, super agad ang pagwawala ng mga faney, ha!

Feeling nila, hindi raw si James ang nag-post noon, na si Issa raw `yon, dahil hindi naman daw ganun mag-caption si James.

Na feeling nila, pinapakialaman lang ni Issa ang cellphone ni James, at `yun nga, nagpu-post ng lambingan moment nilang dalawa.

At dahil sa mga post na `yon, tila buhay na buhay ang galit ng mga faney, at si James talaga ang pinagdidiskitahan nila. Kung ano-ano nga ang pang-iinsultong ginagawa nila sa ex-boyfriend ni Nadine.

Heto nga ang mga maanghang, nakaiinsultong mga komento nila:

“Nagmukhang TH si James para mapansin ulit.”

“Kasama na naman ang alaga niyang duck.”

“Flowers as caption!? Haha. Kelan pa?! #JadineForevs.”

“Parang may iba sa fashion mo now… parang hindi na masyado manly.”

“The caption is so not you @james.”

“Nag-post na naman si Issa sa account ni James.”

“Haayy…naiwan na naman ni James cp niya. Ayan! Nakapag-IG post tuloy si Issa.”

“Hay naku ‘yung caption, nahahalatang ‘di si @james yung nag-post.”

“Nawala na ang appeal ni James. Mas malakas pa si Empoy.”

Pero siyempre, umalma rin ang mga supporters nina James, Issa sa mga banat sa kanilang idolo. Heto nga ang kontra sagot nila sa mga haters.

“Looking great, James. Happy to see you looking happy and taking care of yourself, gaining those back muscles back. Stay happy, remember.”

“Haters gonna hate especially when you look great.”

“Cute couple.”

“You guys are so toxic! Kaya hindi tayo umuunlad sa buhay kase nakikialam tayo sa buhay ng iba. hindi ako fan ng JaDine, or kung sino man, pero sana matuto tayong rumespeto sa buhay ng ibang tao. Kung wala tayong magandang masabi ‘wag nalang mangealam.”

“2024 na toxic pa rin mga ugali niyong mga punyemas na mga haters na to.”

“As usual nangunguna pa mga haters na tambay kesa mga totoong nagmamahal kay James. People really thrive on toxicity.”

Well, as usual, dedma lang si James, dahil marami nga naman siyang mas magagandang bagay na dapat pagkaabalahan, tulad ng mga negosyo niya, at kung ano-ano pa.

(Dondon Sermino)