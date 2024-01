Ikaw na talaga lodi! Coach Erik Spoelstra US$120 million, 8-taon ang ekstensiyon sa Miami Heat

AYAW bitawan ng Miami Heat si Erik Spoelstra, binigyan ang coach ng napakahabang contract extension.

Mula kay Adrian Wojnarowski:

“ESPN Sources: Miami Heat coach Erik Spoelstra contract extension includes the most committed coaching money in history: eight-years, $120-plus million.”

Tapos lumabas ng breaking news ni Woj, inendorso ni LeBron James ang extension ni coach Spo:

“Worth Every Single Cent of that contract!!! Congrats Spo!!” post ni James sa X (dating Twitter), naka-quote si Wojnarowski.

Panahon ni LeBron sa Miami kasama sina Dwyane Wade at Chris Bosh, minanduhan ni Spoelstra ang Heat sa dalawang championship (2012 at 2013).

Pinakamalaking coaching contract na sa NBA history ang total value na ibinigay sa Fil-Am tactician, nilagpasan ang $80+M ni Gregg Popovich na binigyan ng San Antonio ng five-year extension.

Mas malaki lang ang annual salary ni Pop.

Sa 16 seasons sa Miami, 725-506 si Spoelstra. Sa pinakahuling trips sa NBA Finals, silat ang Heat sa Lakers (2020) at Denver Nuggets (2023).

Nasa No. 5 sa East ang Miami, kabuhol sa 21-15 ang Indiana at Cleveland.

(Vladi Eduarte)

