Hinog na sa world title fight! Charly Suarez asinta korona ng Mexican

KASUNOD ng pananatiling walang talo sa nagdaang 16 laban sa professional boxing, puntirya naman ni 2016 Rio Olympian Charly “The King’s Warrior” Suarez na makasabak sa title bout kung saan target nito si World Boxing Organization (WBO) super-featherweight champion Emmanuel “Vaquero” Navarrete ng Mexico.

Tangan ang malinis na kartada kasama ang siyam na panalo mula sa knockouts, paniguradong hinog na hinog na sa championship match ang 35-anyos na tubong San Isidro, Davao del Norte na makatapat ang mga kampeong boksingero matapos nitong upakan ang mas batang si Yohan “La Fiera” Vasquez ng Dominican Republic noong Agosto 26, 2023 sa Hard Rock Hotel and Casino sa Tulsa, Oklahoma City.

Naghihintay na lamang ang three-time Southeast Asian Games gold medalist at 2014 Incheon Asian Games runner-up na mapakawalan muli ang mga suntok at malulupit na diskarte sa ibabaw ng ring sa nilulutong laban umano nito sa Marso ng Top Rank Promotions ni Bob Arum, katulong ang LCS Group ni sports patron Luis “Chavit” Singson.

Kaya naman tuloy-tuloy lang ang paghahandang isinagawa ng kasalukuyang IBF at IBO Inter-Continental at WBC Asian super featherweight titlist upang mapanatiling undefeated sa kanyang dibisyon na pinaghaharian ng apat na magkaka-ibang kampeon.

“Lord willing March [ang next fight ko]. Inaayos pa [ng promoters ko],” pahayag ni Suarez sa mensahe nito sa Abante Sports kahapon.

“Malamang sa US ulit gawin [and] target ko sana makalaban si Navarrete,” paglalahad ni Suarez na kasalukuyang malayo pa sa No. 12 sa titulo ni Navarrete, subalit nakalista naman bilang No. 7 ranked sa International Boxing Federation (IBF) na hinahawakan ni Joe Cordina ng United Kingdom, habang nalaglag sa rankings sa World Boxing Council (WBC) ni American O’Shaquie Foster.

Matapos itong manaig at ibigay ang unang pagkatalo ni Paul “Showtime” Fleming ng Australia noong Marso 15, 2023 para kunin ang tatlong regional titles at magsilbing IBO title eliminator, lumapit ang 5-foot-6 orthodox sa kasalukuyang kampeon ng IBO na si Anthony “The Apache” Cacace (21-1, 7KOs) ng UK.

Kasalukuyang nakabakante ang No. 1 at No. 2 rank sa IBF na sinusundan nina Shavkatdzhon Rakhimov ng Tajikistan, Eduardo “Sugar” Nunez ng Mexico, Kenichi “Crush Right” Ogawa ng Japan at undefeated Henry “Moncho” Lebron ng Puerto Rico.

Nagtamo ng hand injury si Suarez sa nagdaang banatan kay Vasquez mula sa maling anggulo ng pagkasuntok sa ulo sa unang round pa lamang at kinailangang dumiskarte ito gamit ang kanyang jabs at footworks upang makalayo sa agresibong estilo ni Vasquez.

(Gerard Arce)