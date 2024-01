Gusto n’yo magkaparea, pumusta ka na! Jordan Clarkson, Utah Jazz dehado sa Denver Nuggets

KAILANGAN ng plus 6.5 points nina Jordan Clarkson at ng Utah Jazz para maging dikit ang dibidendo sa pustahan pagharap nila sa defending champions Denver Nuggets sa 2023-2024 NBA regulasr season game ngayong araw ng Huwebes, oras sa Maynila.

May betting odds na 1.95 ang Jazz kontra 1.90 ng Nuggets kaya may plus 6.5 points para sa Utah.

Kapag walang plus ay super liyamado ang Nuggets kahit may home court advantage ang Jazz.

Maliit na lang ang hahamigin ng mga pupusta sa Denver dahil may odds lang itong 1.38 kontra 3.15 ng dehadong Utah.

Ibabangga ng Nuggets sina Nikola Jokic, Jamal Murray at Michael Porter, Jr.

Kasalukuyang No. 3 sa Western Conference ang Denver na may 26-12 karta, habang ang Jazz ay nasa pang-11th place tangan ang 18-20 card.

Maliban kina Lauri Markkanen, John Collins at Walker Kessler, sasandalan din ng Jazz ang kanilang two-game winning streak para silatin ang Nuggets at mapasaya ang mga tataya sa kanila.

Super liyamado rin ang Boston Celtics na may 1.36 na odds laban sa Minnesota TimberWolves na may 3.25 na dibidendo.

Ang ibang mapupustahan na laban ay ang Charlotte Hornets (3.15) kontra Sacramento Kings (1.39), Detroit Pistons (2.39) laban sa San Antonio Spurs (1.61), Indiana Pacers (1.30) katapat ang Washington Wizards (3.65) at Atlanta Hawks (1.71) na sasagupain ang Philadelphia 76ers (2.20).

(Elech Dawa)