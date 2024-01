TRAHEDYA ang sumalubong sa isang 24-anyos na Filipino-American nang barilin ito sa ulo ng hindi pa nakikilalang gunman habang patungo sa beach party sa Manhattan, USA noong Bagong Taon.

Umaapela ng tulong ang pa­milya ni Andrei ‘Nico’ Gianana para makilala at madakip ang suspek na nagbaon ng bala sa ulo nito sa kanto ng 11th at Peck Ave. sa Manhattan Beach bandang ala-una nang madaling-araw.

“This was a total, senseless act of violence and he was just at the wrong place at the wrong time,” saad ni Nina Gianan, kapatid ng biktima sa GoFundMe page na kanyang nilikha para makalikom ng panggastos sa pagpapalibing kay Andrei.

“The pain that this has left us is unimaginable,” dagdag nito.

Samantala, sinabi ni Nina na nagkasundo ang kanilang pamil­ya na ido-donate nila ang ilang organ ng kanyang kapatid para makatulong sa mga nanganga­ilangan nito.

Nananawagan din sa publiko ang pamilya Gianana at ang homicide bureau ng Los Angeles County Sheriff Department na agarang makipag-ugnayan sa kanila sakaling may impormas­yon sila para makatulong sa kaso.

“He leaves behind countless family members and friends who dearly miss him. Please help us arrest the suspect,” ani Nina.