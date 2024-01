FIDE Master Christian Gian Karlo Arca tatanggap ng ‘Tony Siddayao Award’

MALAKI ang naging ambag ni FIDE Master Christian Gian Karlo Arca sa pagbibigay ng karangalan sa Pilipinas kaya naman nakatakda itong tumanggap ng parangal sa magaganap na San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association Awards Night sa Enero 29 sa grand ballroom ng Diamond Hotel.

Kabilang si 14-year-old Arca, Grade 9 student sa Dasmariñas Integrated High School, para tumanggap ng Tony Siddayao Award mula sa oldest media organization ng bansa na ginigiyahan ni The Philippine Star sports editor Nelson Beltran bilang president.

Si Arca ang latest Filipino na naging world champion matapos maghari sa FIDE World Youth Chess Championship blitz event na nilaro sa Pala Dean Martin Centro Congressi noong Nobyembre 22, 2023.

Noong Disyembre naman ay kinilala ang husay ni Arca nang makasama siya sa mga pinarangalan sa 3rd Siklab Youth Sports Awards na ginanap sa Market! Market! Activity Center ng Ayala Malls sa BGC sa Taguig City.

Dahil sa ipinakitang tikas ni Arca, posibleng maging International Master ito ngayong 2024 at maging grandmaster pagdating ng panahon.

Ang traditional Awards Night ay hatid ng 24/7 sports app ArenaPlus, PSC, POC, PLDT/Smart, Milo at Cignal bilang major sponsors, at PBA, PVL, 1-Pacman Partylist Rep. Mikee Romero at Rain or Shine.

Samantala, mabibigyan din ng award ang mga ASIAN PARA Games gold medalists sa larong chess na pangungunahan nina FM Sander Severino, Henry Roger Lopez, Darry Bernardo at Cheyzer Crystal Mendoza.

(Elech Dawa)