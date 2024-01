Don’t touch my birdie! RJ Barrett nabuwisit kay D’Angelo Russell dahil sa pagdakma sa kanyang ‘batuta’

HINDI naiwasan ni RJ Barret ng Toronto Raptors ang magalit matapos na dakmain ni Los Angeles Lakers guard D’Angelo Russel ang kanyang “biridie” sa isang play sa matinding labanan ng dalawang koponan sa NBA kahapon.

Nanalo ang Lakers sa laro, 132-131, kung saan naging mainitan ang laro dahil sa naganap na pagsisigawan nina Barrett at Russell matapos na maganap ang pangdadakma sa kaselanan ng una.

Nagsigawan pa ang dalawa sa loob ng court matapos na hindi magustuhan ni Barrett ang ginawi ni Russell.

“No wonder RJ was pissed. D’Angelo grabbed his gigglestick!,” ayon sa post ni Doc Naismith na kasama ang litrato kung saan makikita ang insidente na ikinagalit mismo ni Barrettt.

Naging tampulan din ng katuwaan ng mga netizen ang insidente.

“Bros grabbing it like a shawarma from Osmow’s,” post ni Stevie@RaptorsShaq.

“I wonder what he grabbed on Schroeder 😂,” sey naman ni netizen Mando@mando5000.

(Lito Oredo)