Mapipilitan ang Commission on Elections (Comelec) na pumili ng elections machines contractor sa katapusan ng Marso ngayong taon, ayon kay chairman George Garcia.

“Ang critical at crucial sa amin sa Comelec ay katapusan ng Marso. Dapat nakapag-award na kami at all cost ng katapusan ng Marso,” wika ni Garcia sa interview ng Teleradyo Serbisyo.

Ang Miru Systems Co., Ltd. ang nag-iisang bidder sa P18.827 billion contract para sa 2025 automated election system. Nauna nang binawalan ng Comelec ang Smartmatic na lumahok sa mga bidding.