BINALIKAT ni Brandon Ramirez ang MCFASolver sa manipis na 19-17 panalo laban sa San Miguel Beer para pagharian ang second leg ng PBA 3×3 Season 3 Third Conference nitong Martes sa Ayala Malls Manila Bay.

Laban kay SMB veteran big Ken Bono, nangalabaw si Ramirez ng 9 points tampok ang clutch 2-ball at layup sa final 3:33. Nag-ambag ng 7 markers si Louie Vigil huli ang split 5.1 ticks na lang, may 2 points si TH Tumalip. Nakaisang puntos lang si Yutien Andrada pero nagbaba ng 7 rebounds.

Ibinulsa ng guest team MCFA Solver ang P100,000 top prize, nakabawi rin ang guest team Tech Centrale sa pagkabigo sa first leg title nang maungusan ng Meralco 15-13 noong nakaraang buwan.

“We fell short last leg, medyo out of condition kami but we improved on it and focused on the game plan and defensive schemes of our coaches,” ani Vigil.

(Vladi Eduarte)