Blame The Ghost inilabas ang tikas

NASILAYAN ng mga karerista ang husay ni jockey BJ Galleta sa pagdala ng kabayo nang ipanalo si Blame The Ghost sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Dumiskarte si Galleta sa largahan kung saan ay isinunod lang nito si Blame The Ghost kay Galactus.

Humarurot sa unahan si Galactus at tinutukan ito nina Boss Uno, na nasa bandang labas, at Blame The Ghost, na nasa tabing balya.

Pagdating sa kalagitnaan ng karera ay nasa unahan pa rin si Galactus, nakasunod lang sina Boss Uno at Blame The Ghost.

Subalit sa far turn ay kumuha na ng unahan si Blame The Ghost at sinundan siya ni Boss Uno habang nauupos na sa tersero si Galactus.

Papasok ng home stretch ay balikatan sa unahan sina Blame The Ghost at Boss Uno pero pagdating ng rektahan ay umungos na ang winning horse.

Nakahulagpos si Blame The Ghost ng tatlong kabayo sa huling 100 metro ng karera kaya naman magaan nitong tinawid ang meta ng may apat na kabayo ang agwat sa pumangalawang si Boss uno.

Inirehistro ni Blame The Ghost ang tiyempong 1:29.6 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si FB Dela cruz ang P22,000 added prize.

Nasungkit ng breeder ng nanalong kabayo ang P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Terserong tumawid sa meta si Sunshine Jeune habang pang-apat si Galactus sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

(Elech Dawa)