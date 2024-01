Beta blockers ligtas nga ba? (kicker) Robert Downey Jr umaming tumitira ng gamot sa puso

Naging usap-usapan ang speech ni Robert Downey Jr. nang tanggapin niya ang best supporting actor Golden Globe para sa “Oppenheimer.”

“Yeah, yeah, I took a beta-blocker so this will be a breeze.”

Ayon sa Mayo Clinic, karaniwan itong ginagamit para mabawasan ang blood pressure at ma-regulate ang tibok ng puso.

Hindi man ito aprubado pa ng Food and Drug Administration o FDA ay sinabi naman ng medical experts na pwedeng gamitin ang bill para sa mga may performance anxiety tulad ng social phobia o stage fright.

Sinabi ni Dr. Sheldon Zablow, isang psychiatrist sa San Diego na ligtas itong gamitin ngunit may side effects lamang tulad ng fatigue at sexual dysfunction.

Para naman sa may asthma o chronic obstructive pulmonary disease (COPD), delikado ang paggamit ng beta-blockers.

“Beta-blockers like propranolol can lead to a bronchospasm in those with asthma or COPD. It can also mask hypoglycemic episodes, so you have to be especially mindful if you have diabetes,” ayon naman kay Dr.

Collin Reiff, isang clinical assistant professor ng Department of Psychiatry at NYU Langone Health.

Maaaring umepekto ang beta-blocker para sa may anxiety sa loob ng 10 minuto at maaaring tumagal ng hanggang 3 oras.

Paalala ng health experts, maaari itong makatulong sa iba, ngunit kailangan naman ng pagsusuri ng doktor para sa may mga karamdaman.

(Natalia Antonio)