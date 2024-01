Barbie hiniling itambal kay Richard

Maraming kinilig nang makitang magkausap sa birthday party ng misis ni Vandolph Quizon na si Jenny Quizon ang Kapamilya Action Star na si Richard Gutierrez at si Barbie Imperial.

Sabi ng fans ni Richard, parang bagay ang kanilang idolo at si Barbie.

Pero linawin lang namin na ang sinasabi ng fans ay bagay si Barbie na maging leading lady ni Richard, ha!

Ang hiling nga ngayon ng fans ni Richard, sana raw ay isama ng ABS-CBN si Barbie sa susunod na serye ni Richard.

Posible nga kaya ‘yon?

Well, why now. Inaayos pa naman ang seryeng pagbibidahan ni Richard at puwede namang maisama roon si Barbie kung gugustuhin ng ABS-CBN, ha!

Ang bongga lang na dahil binigyan ng ibang kulay ng netizens ang pagkikita nina Richard at Barbie sa birthday party ng misis ni Vandolph ay baka mapasama pa ngayon ang sexy actress sa serye ng Kapamilya Actor Star, ha!

Siyanga pala, nilinaw ng isang source namin na mali ang sinasabing sabay na dumating sa birthday party ni Jenny sa isang gastropub sa Alabang, Muntinglupa City sina Richard at Barbie.

Matagal na raw sa party si Richard bago dumating si Barbie.

‘Yun na! (Jun Lalin)