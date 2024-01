Isang aso ang sumagip sa kanyang amo at sa mga kapitbahay nito dahil sa mga hinukay nitong mga butas sa kanilang bakuran na senyales pala ng isang mapanganib na gas leak sa Philadelphia, USA.

Ayon sa may ari ng aso na si Channell Bell, hindi niya raw alam kung bakit naghuhukay ang kanyang asong si Kobe.

Dinedma lang daw niya ito pero kinutuban na siya nang paulit ulit ang paghuhukay nito.

“He kept digging holes in the yard. I didn’t think anything of it, but then again I was like, ‘This is not like him,’” sabi ni Bell.

Dagdag ni Bell, “I checked outside when he did it again on the 21st and I said ‘You know what? Let me check the hole.’ I checked the hole,

it was gas,”

Nagulantang si Bell nang inspeksiyunin ng mga awtoridad ang mga butas.

“For them to say that a light switch could have blown up the whole house, which is really, really, really mind blowing. I’m so thankful, thankful for God, thankful for my baby boy,” ani Bell.

Kinakalawang na mga gas pipe sa lugar ang tumambad sa kanila kaya naman nagkaroon na ito ng gas leak.

Natuklasan din na hindi lang isa kundi tatlo ang main gas leak sa lugar.

Agad itong kinilusan at kinabitan ng bagong gas pipe.

Laking pasasalamat ni Bell sa kabayanihan ng kanyang asong si Kobe dahil nasagip nito ang ang buong compound sa trahedya.

“It feels amazing to know Kobe saved our block, I’m very thankful to have him,” wika pa ni Bell. (Vince Pagaduan)