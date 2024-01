NALOKA si Anne Curtis nang langawin siya sa isang beach kung saan sila nagbabakasyon ng kanilang pamilya.

Sa Instagram story ni Anne, nagpost siya ng isang video na kung saan nasa itaas siya ng batuhan at makikitang nilalangaw nga siya.

Ani Anne, ang hirap daw mag-emote dahil hindi siya tinatantanan ng mga makukulit na langaw.

“One of the things na nalelerky me dito are the flies! Ang kukulit! Ang hirap magemote lol,” ani Anne sa kanyang caption sa video.

Pero kahit na nilangaw ay todo pa rin sa awra ang aktres at TV host.

Sa iba pa niyang mga ibinahagi sa kanyang story, makikita ang napakagandang beach maging ang mga rock formations sa lamyerda ng kanyang pamilya. (Vince Pagaduan)