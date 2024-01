Andrea, Xyriel G na G sa laplapan

Nakakaloka si Xyriel Manabat! Ang dapat sana ay naka-sentro na chika tungkol sa nabuong ‘landian’ nila ni Elijah Cruz, biglang naiba dahil sa mga chika niya.

Sa finale presscon ng ‘Senior High’ ay inamin muna ni Xyriel na hindi niya inaasahan na ganun ang magiging pagtanggap ng mga manonood sa tandem nila ni Elijah.

“Sobrang unexpected, kasi wala naman talaga kaming makabuluhang scene ni Archie (name ng karakter ni Elijah). Pero, tinangkilik siya.

“Eh, nonsense naman talaga ang encounter namin. Hindi naman siya nakadagdag sa mystery ng death ni Luna (Andrea).

“At siguro, maganda pa rin na kahit meron na kaming scene (love scene), hindi pa rin kami `yung lovey-dovey, na meron pa ring conflict. So, kaya talagang aabangan ng mga manonood `yon, kung ano ba ang patutunguhan, kung magiging kami ba,” sabi ni Xyriel.

‘Yun nga lang, dahil sa tanong na kung bet ba ni Xyriel na gumawa ng ‘girls love’ o serye, o pelikula, na ang tema ay tungkol sa dalawang babae na nagmamahalan. Kumbaga, kuwento ng mga tomboy.

“Game po ako sa ganiyan. Pag tinatanong ako sa ganiyan, kung halimbawa may kissing scene sa kapwa babae? Kasi ‘yung sa amin ni Elijah, wala naman talagang dumikit na labi.

“Pero kung onscreen na first kissing scene, gusto ko talaga sa kapwa babae, kasi feeling ko walang ilangan, kumportable ako, o less issue. Experience siya, at fulfilling siya talaga as an actress.

“Open naman ako kahit kanino. Pero noon, may kaasaran na ako, na niloloko ko siya, tinititigan ko siya sa mga mata. Matalik ko siyang kaibigan. At tumatawa siya ngayon,” chika ni Xyriel.

Yes, si Andrea Brillantes nga ang tinutukoy ni Xyriel na bet niyang matikman ang mga labi, ha!

‘G’ ba si Andrea?

“Napansin ko lang kasi na hindi pa masyadong marami ang GL. So, if ever lang naman, I would be comfortable to do it with my best friend. Eh, magaling siyang aktres, at marami kaming matutunan sa isa’t isa.

“Pero, nirerespeto ko ang boyfriend niya, eh!” tawang-tawa na sabi ni Andrea.

Well… (Dondon Sermino)