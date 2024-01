WAGI ang dalawang estudyante mula sa Philippine Science High School – Cordillera Administrative Region Campus sa idinaos na World Innovative Science Project Olympiad (WISPO) 2023 na ginanap sa Bandung, Indonesia.

Ito ay sina Had Na D. Park and Eliz Jae F. Gasatan na matagumpay na nasungkit ang silver medal sa tulong ng kanilang research coach na si Ms. Frances Marie Alinio-Aniceto.

Ang kanilang research winning entry ay may titulong, “Dye-Sensitized Solar Panel cell: Harnessing Sunlight Rays as Solar Energy Based on Biodegradable Media.”

Ayon sa official website ng WISPO, layunin ng kanilang kompetisyon na i-develop ang mga kasanayan ng mga delegado tungkol sa scientific research at innovation.

“Ariba, Pisay Cordillera! We are proud of you!” pagbati ng PSHS sa kanilang Facebook post. (Moises Caleon)