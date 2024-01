Xian iniwasan isyu sa kanila ni Kim

Ang daming nag-attempt na kulitin, usisain si Xian Lim tungkol sa breakup nila ni Kim Chiu.

Na bagamat nasabi nga nila sa mga social media account nila, na after ng announcement nila, hindi na sila magsasalita pa.

Pero sa presscon nga ng ‘Love. Diet. Repeat.’ ay may mga nagtangka pa ring magtanong pagkatapos ng presscon proper o open forum. Pero, hindi nga nangyari `yon, dahil nagpapakiramdaman muna, at sa simula pa lang, aware naman ang lahat na hindi na magsasalita si Xian tungkol doon.

Mas bet nga nila na mag-focus si Xian tungkol sa ‘Love. Die. Repeat.’ na pasabog na proyekto nga nila ni Jennylyn Mercado sa GMA-7 ngayong 2024.

Anyway, nasabi nga ni Xian na laking pasasalamat niya kay Jennylyn, na hindi nga siya napalitan sa seryeng ito. Di ba nga, matapos nilang mag-taping ng ilang araw, biglang natigil, dahil nabuntis nga si Jennylyn.

At nitong 2023, kung kailan medyo malaki na ang anak ni Jennylyn kay Dennis Trillo, doon lang talaga nila nagawa ang serye, na dinirek ni Jerry Sineneng.

“Parang ako nga ang natakot na ako ang mapalitan, eh. Hahahaha!” sabi ni Xian.

Anyway, may nagtanong kay Xian na may kinalaman sa title ng serye nila, na ‘Love. Die. Repeat.’, na kung naniniwala ba si Xian na, ang pag-ibig ay posibleng mamatay, pero maari pa ring ulitin?

“Katulad nga po nang paulit-ulit kong sinasabi, lahat ng bagay sa buhay natin, nangyayari for a reason. Hindi man natin alam kung ano ang reason na `yon, ngayon.

“Pero, all we have to do is move forward from whatever it is that happened!” sabi na lang ni Xian.

At kasabay nga ng pag-move forward na `yon ay ang maging masaya nga raw.

“Kailangan lang talaga nating maging masaya ngayon. ‘Yun lang po. Maraming salamat!” sabi ni Xian, at unti-unti na ngang lumayo sa mga reporter.

Anyway, sa video lang na pinost ko about Xian, marami ang nagsabi na kitang-kita rin naman na malungkot ang kanyang mga mata. Hindi nga raw tulad noon na palaging nakangiti, na pati ang mga mata ay nakatawa rin, ha!

Well… (Dondon Sermino)